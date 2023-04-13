Geçitkale kalecisinden anlamlı hareket

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Geçitkale kalecisi Gürcan Güngör, geçtiğimiz günlerde vefat eden kulüp yöneticisi Özkan Gaziler'in kıymetli babası Hasan Gaziler’in özel fotoğrafını düzenledi. Türkmenköy’ün deplasmanda oynadığı Geçitkale maçı öncesinde Geçitkale kalecisi Gürcan Güngör hazırladığı özel fotoğrafı Türkmenköy kaptanı Raşit Gürdağ ve antrenör Evren Bahtıkara'ya takdim etti.
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