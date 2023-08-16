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Geçitkale forveti tecrübeli ayaklara emanet

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Geçitkale forveti tecrübeli ayaklara emanet
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Birinci Ligin yeni ekibi Geçitkale, bonservisi Yeniboğaziçi'nde bulunan hücum oyuncusu Cemil Awwad'ı renklerine bağladı.
Son olarak Mormenekşe forması giyen Cemil, yeni sezonda sarı lacivertlilerin başarısı için ter dökecek.
Ayrıca Cemil, bir dönem Akova'da birlikte forma giydiği İrfan Boşnak ile de yeni sezonda yeniden aynı takımda mücadele edecek.
 
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