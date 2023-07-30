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Gaziköy, ikinci devrede kendine geldi

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Gaziköy konuk ettiği Ergazi karşısında ilk devreyi 1 – 0 geride bırakmasına karşı ikinci devrede golcüleri Hasan Kanlı ve Hasan Çaka’nın attığı gollerle sahadan 3- 1 galip ayrılarak finale göz kırptı

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Gaziköy, ikinci devrede kendine geldi
İktisatbank BTM 2. Lig yarı final ilk maçlarından olan Gaziköy – Ergazi karşılaşmasının galibi ev sahibi Gaziköy oldu.
Gaziköy Şenol Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Mustafa Torun’un yaptığı karşılaşmada Gaziköy geriye düştüğü maçta sahadan 3 – 1 galip ayrıldı.
Karşılaşmaya iyi başlayan konuk Ergazi takımı golcüsü Cemal Sevin’in 24. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk devrede Ergazi’nin üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci devreye beraberlik için baskılı başlayan ev sahibi Gaziköy golcüsü Hasan Kanlı’nın 56. dakikada attığı kafa golüyle skor 1 – 1 oldu. Bu dakikadan sonra baskısını artıran Gaziköy 78. dakikada yine Hasan Kanlı’nın attığı golle maç 2 – 1 oldu. Maçın son dakikalarında Gaziköy’den Hasan Çaka attığı golle maçın skorunu belirledi. Gaziköy 3 – Ergazi 1.
Karşılaşmanın rövanşı 5 Ağustos Cumartesi günü Ergazi’nin sahasında oynanacak.
 
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