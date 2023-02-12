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Gaziantep FK lig ve kupadan çekildi

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2022-2023 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından çekilme kararı aldığını duyurdu

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Gaziantep FK lig ve kupadan çekildi
Kulüp sitesinden yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde, şehrimizle birlikte 10 komşu şehrimizi de etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarabilmek için mücadelemiz devam etmektedir. Böylesi bir felaketin ardından futbol konuşmaya dahi gücümüz kalmamıştır. Öncelikle, depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, henüz ulaşılamayan tüm vatandaşlarımızın bir an önce sağ salim kurtulmasını dileriz. Tüm bu zorlu şartlar altında kulübümüzün, sportif faaliyetlerine devam etmesi de mümkün gözükmemektedir. Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla birlikte Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2022-2023 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından çekilme kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.
Deprem nedeniyle destek veren herkese teşekkür edilen açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:
"En kısa sürede şehrimizin ve ülkemizin bu deprem felaketinin yaralarını saracağına inanıyor, destekleriyle yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Gazi şehrimiz en kısa sürede misafirperverliğin başkenti olarak tüm futbolseverleri ağırlayacak olmanın ve kırmızı-siyaha gönül veren taraftarlarımızla buluşmanın inancıyla elinden gelen mücadeleyi sürdürecektir."
TFF 3. LİG TAKIMI MALATYA ARGUVANSPOR, LİGDEN ÇEKİLDİ
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Malatya Arguvanspor, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, yaşanan depremden ötürü Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız. TFF tarafından başvurumuz kabul edilmiştir. 2023-2024 futbol sezonunda kulübümüz tekrardan TFF 3. Lig'de mücadele edecektir." ifadeleri kullanıldı.
Malatya Arguvanspor, 3. Grup'ta 21. hafta sonuna 11. sırada bulunuyordu.
 
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