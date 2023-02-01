Gaziantep farklı kazandı

Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 38. dakikada Marko Jevtovic, 56 ve 77. dakikalarda Lazar Morkovic, 88'de ise Alexander Merkel kaydetti.
Konuk takımın golü 17. dakikada Ayoub El Kaabi'den geldi.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Gaziantep FK bu sonucun ardından puanını 23'e yükseltirken Atakaş Hatayspor 19 puanda kaldı.
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