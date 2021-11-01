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Galatasaray’dan iç transfer atağı

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Galatasaray, Taylan Antalyalı ve ChristianLuyindama ile 3'er yıllık yeni sözleşme için anlaştı

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Galatasaray’dan iç transfer atağı
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Galatasaray, Taylan Antalyalı, Luyindama ve kaleci İsmail Çipe ile yeni sözleşme imzaladı.İç transfer kapsamında çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, 3 oyuncusuyla anlaşmaya vardı.
Ocak 2019’da Galatasaray kariyeri başlayan Luyindama’nın sözleşmesi sezon sonunda bitecekti.
Yeni sözleşmeye göre Kongolu savunma oyuncusu, 2024 yılına kadar sarı kırmızılı formayı giyecek.
Galatasaray’da 75 maça çıkan Luyindama, 5 gol ve 2 asiste imza attı.
Son 2 sezonda büyük çıkış yakalayan Taylan Antalyalı’nın sözleşmesi ise 2023 yılında sona erecekti.
26 yaşındaki futbolcu, yeni kontratı ile birlikte 2026 yılına kadar Galatasaray’da ter dökecek.
Sarı kırmızılı forma ile 76 maça çıkan Taylan Antalyalı, 2 gol attı ve 8 asist yaptı.
Galatasaray kaleci İsmail Çipe'nin sözleşmesini de 1 yıl uzattığını açıkladı.
 
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