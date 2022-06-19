Galatasaray Okan Buruk’la prensip anlaşmasına vardı

Galatasaray’da teknik direktör sorunu çözüme kavuştu. Sarı kırmızılılar, Okan Buruk ile prensip anlaşmasına vardı

Galatasaray’da yeni bir dönem başlıyor. Başkan Dursun Özbek, teknik direktör konusunu çözüme kavuşturdu.

Yönetim, Okan Buruk ile prensip anlaşmasına vardı. Buruk’un 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Domenec Torrent ile yolların ayrılmasının sonra Okan Buruk’un resmen açıklanacağı öğrenildi.

48 yaşındaki teknik adam, 2019 - 2020 sezonunda Medipol Başakşehir’i Süper Lig'de şampiyonluğu taşıdı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Ocak 2021’den bu yana herhangi bir takımda görev almadı.

Okan Buruk, Medipol Başakşehir’de 76 maçta 1 virgül 62 puan ortalaması yakalamıştı. Galatasaray’da transfer çalışmaları da devam ediyor.

Sarı kırmızılılar, eski futbolcusu Jason Denayer’i bir kez daha gündemine aldı. Lyon ile sözleşmesi biten Belçikalı stoper, serbest statüde bulunuyor.

İstanbul’da bulunan 26 yaşındaki futbolcu ile görüşmeler sürüyor. Denayer’in Avrupa’dan birçok teklif alan Marcao’nun takımda kalması durumunda da kadroya katılacağı gelen haberler arasında.

Jason Denayer, Lyon forması ile 139 maça çıkarken, 8 gol ve 2 asistlik performansa imza attı.

Belçikalı oyuncu, 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray'da görev yapmıştı.

