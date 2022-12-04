Galatasaray'ın Dembele ısrarı

Sarı kırmızılılar, uzun zamandır gündeminde olan Moussa Dembele için girişimlerini hızlandırdı.
Fransız oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bu transferde aşama kaydetti.
Yöneticilerin geçtiğimiz günlerde 26 yaşındaki golcünün menajeriyle İstanbul'da bir araya geldiği öğrenildi. Olumlu geçen görüşme sonrasında sarı kırmızılıların Lyon yönetimiyle de masaya oturması bekleniyor.
Fransız ekibiyle bu sezon 12 lig maçında 578 dakika sahada kalan Dembele, 2 gol attı.
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