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Galatasaray Gedson Fernandes'i kiraladı

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Galatasaray, Benfica'danGedsonFernandes'i 1,5 yıllığına kiraladı. Fernandes'in toplam maliyeti yaklaşık 3,5 milyon euro olacak

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Galatasaray Gedson Fernandes'i kiraladı
Galatasaray'da geçen sezonun devre arasında kiralık olarak forma giyen ve yaz Transfer döneminde sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için uzun süre uğraş verdiği GedsonFernandes konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
KARARI TORRENT VERECEKTİ
Geçtiğimiz günlerde Portekiz basını, Benfica'nınGedsonFernandes'i satış listesine koyduğunu ve Galatasaray'a transferi için kararı DomenecTorrent'in vereceğini duyurmuştu.
ANLAŞMAYA VARILDI
Galatasaray ile Benfica, GedsonFernandes'in transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Portekizli orta saha oyuncusunun, Benfica ile sözleşmesini uzatacağı ve 1.5 yıl kiralık olarak Galatasaray'da forma giyeceği öğrenildi.
23 yaşındaki yıldızın, Galatasaray'a maliyeti toplamda 3.5 milyon euro olacak.
TERİM'İN PRENSİYDİ
Fatih Terim, GedsonFernandes'in transferi için çok uğraş vermişti ancak futbolcunun takımda kalmasına karar verilmişti.
 
 
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