Galatasaray Gedson Fernandes'i kiraladı

Galatasaray, Benfica'danGedsonFernandes'i 1,5 yıllığına kiraladı. Fernandes'in toplam maliyeti yaklaşık 3,5 milyon euro olacak

Galatasaray'da geçen sezonun devre arasında kiralık olarak forma giyen ve yaz Transfer döneminde sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için uzun süre uğraş verdiği GedsonFernandes konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

KARARI TORRENT VERECEKTİ

Geçtiğimiz günlerde Portekiz basını, Benfica'nınGedsonFernandes'i satış listesine koyduğunu ve Galatasaray'a transferi için kararı DomenecTorrent'in vereceğini duyurmuştu.

ANLAŞMAYA VARILDI

Galatasaray ile Benfica, GedsonFernandes'in transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Portekizli orta saha oyuncusunun, Benfica ile sözleşmesini uzatacağı ve 1.5 yıl kiralık olarak Galatasaray'da forma giyeceği öğrenildi.

23 yaşındaki yıldızın, Galatasaray'a maliyeti toplamda 3.5 milyon euro olacak.

TERİM'İN PRENSİYDİ

Fatih Terim, GedsonFernandes'in transferi için çok uğraş vermişti ancak futbolcunun takımda kalmasına karar verilmişti.



