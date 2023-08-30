Galatasaray Devler Ligi’nde

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Molde'yi konuk etti. Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, İstanbul'da da rakibini 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi gruplarına yükseldi.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Mauro Icardi, 90+3. dakikada Angelino kaydetti. Molde'nin tek golü ise 66'da Hestad'dan geldi.
İlk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, ikinci maçta da Molde'yi 2-1'le geçerek adını UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı.
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