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Galatasaray'da Ziyech'in durumu merak konusu

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Galatasaray'da Ziyech'in durumu merak konusu
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Galatasaraylı Hakim Ziyech sakatlığını henüz atlatamadı.
Yaz transfer döneminde kadroya katılan Ziyech, Yılport Samsunspor karşısında ilk kez Galatasaray formasıyla mücadele etti.
RAMS Başakşehir maçında ise ilk kez gol sevinci yaşayan Faslı futbolcu, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Hakim Ziyech, 23 Eylül'den beri bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray teknik heyeti, tam olarak iyileşmeden Hakim Ziyech'i riske etmek istemiyor.
Bu nedenle Faslı yıldızın Beşiktaş müsabakasında sahada olma ihtimali çok düşük.
 
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