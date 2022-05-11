banner762
banner815
Kupada da şampiyonlar değişmedi
Kupada da şampiyonlar değişmedi
5 0
Türkiye'de “Denetimsiz ürünlerden dolayı tüketicilerde endişe artıyor”
Türkiye'de “Denetimsiz ürünlerden dolayı tüketicilerde endişe artıyor”
29 0
 
Bir haftada 50 yangın
Bir haftada 50 yangın
15 0
Candan, İtalya Parlamentosu’nda konuştu
Candan, İtalya Parlamentosu’nda konuştu
21 0
Gözler kritik PM toplantısında
Gözler kritik PM toplantısında
18 0
Perde gollü kapandı
Perde gollü kapandı
48 0
13 0
banner797
banner794

Galatasaray'da seçime doğru

banner476

Galatasaray'da seçim öncesinde hareketlilik başladı. Adaylıkla ilgili kararını henüz vermeyen Başkan Burak Elmas'ın, güçlü bir liste oluşturmak için nabız yokladığı öğrenildi

banner825
Galatasaray'da seçime doğru
Şu ana kadar adaylığını açıklayan tek isim, genel kurul üyesi Fırat Develioğlu oldu.
Mevcut Başkan Burak Elmas’ın seçimli genel kurulda aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.
Elmas'ın, güçlü bir yönetim kurulu listesi oluşturmak için nabız yokladığı gelen haberler arasında.
Eski başkanlardan Ünal Aysal'ın şu an için aday olma düşüncesinin olmadığı öğrenildi.
Dursun Özbek’e camiadan adaylık için çağrıda bulunulduğu ancak Özbek’in henüz kararını vermediği ifade edildi.
Galatasaray'da başkan adaylarının listelerini 20 Mayıs'a kadar Divan Kurulu’na teslim etme zorunluluğu bulunuyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.