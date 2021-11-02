Galatasaray'a İsviçreli, Fenerbahçe'ye Bosnalı hakem

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova, Fenerbahçe'nin ise Royal Antwerp maçının hakemleri belli oldu



Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi İsviçreli SandroScharer yönetecek.

Scharer'in yardımcılıklarını Bekim Zogaj ve JonasErni yapacak.

Aynı gece sahneye çıkacak bir diğer tkaım

Belçika'da oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak maçta Bosnalı hakem IrfanPeljto düdük çalacak.

Peljto'nun yardımcıları ise SenadIbrisimbegovic ve DavorBeljo olacak.

Galatasaray, 4 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek.Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi İsviçreli SandroScharer yönetecek.Scharer'in yardımcılıklarını Bekim Zogaj ve JonasErni yapacak.Aynı gece sahneye çıkacak bir diğer tkaım Fenerbahçe ise D Grubu'nda Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaşacak.Belçika'da oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak maçta Bosnalı hakem IrfanPeljto düdük çalacak.Peljto'nun yardımcıları ise SenadIbrisimbegovic ve DavorBeljo olacak.