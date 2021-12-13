Mesarya'nın deneyimli yıldızı Mustafa Yaşinses ameliyat oldu. Dr Fazıl Küçük Stadının sert zemininden dolayı bileği yerinden çıkan ve fibula kemiğinde kırık tespit edilen Mustafa Yaşinses (Gabira) ameliyat oldu.
Ayağı alçıya alınan Mustafa Yaşinsesbugün Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde ameliyat oldu. Dr Deniz Aydın tarafından başarılı bir operasyon yapılan Mustafa Yaşinses’in 1,5 ay sonra yürümesi beklenirken sezonu kapattı. Mustafa Yaşinses'in 6 ay sonra ise antrenmanlara başlayabilmesi bekleniyor.
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