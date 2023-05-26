Futsal Küçük Erkeklerde şampiyon Lapta İlkokulu

Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Sporları Koordinatörlüğü tarafından organize edilen 2022-23 öğretim yılı Şampiyon Melekler Futsal Küçük Erkekler Turnuvası oynanan final maçıyla tamamlandı.

Şampiyon Melekler Futsal Küçük Erkekler Turnuvasında, Atatürk Spor Salonunda oynanan final maçında Lapta İlkokulu ile 9 Eylül İlkokulu karşı karşıya geldi. Lapta İlkokulu, finalde 9 Eylül İlkokulu’nu mağlup ederek Şampiyon Melekler Futsal Küçük Erkekler Turnuvası şampiyonu oldu.

