Futsal Küçük Erkeklerde şampiyon Lapta İlkokulu

Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Sporları Koordinatörlüğü tarafından organize edilen 2022-23 öğretim yılı Şampiyon Melekler Futsal Küçük Erkekler Turnuvası oynanan final maçıyla tamamlandı.
Şampiyon Melekler Futsal Küçük Erkekler Turnuvasında, Atatürk Spor Salonunda oynanan final maçında Lapta İlkokulu ile 9 Eylül İlkokulu karşı karşıya geldi. Lapta İlkokulu, finalde 9 Eylül İlkokulu’nu mağlup ederek Şampiyon Melekler Futsal Küçük Erkekler Turnuvası şampiyonu oldu.
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