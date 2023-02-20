Futbolda heyecan yeniden başlıyor

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen ve binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından ara verilen futbola dönüş yarın yapılıyor.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda 2.tur karşılaşmaları yarın başlıyor.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) daha önce yaptığı açıklamaya göre, Northernland Kıbrıs Kupası’nda 2. Tur maçları yarın, Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak.

21Şubat Salı(Yarın)

13:30 Atatürk Stadı: Göçmenköy – Merit A. Yeşilova (Evren Karademir)

22 Şubat Çarşamba

13:30 Cihangir Stadı: Cihangir – Yonpaş Dumlupınar (Fehim Dayı)

13:30 Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – Ünmar Maraş (Şakir Azizoğlu)

13:30 Atatürk Stadı: China Bazaar Gençlik Gücü – Lefke (Mehmet Sezener)

13:30 Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Türk Ocağı (Kerem Eran)

13:30 Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Pera L. Gençler Birliği (Hüseyin Eyyüpler)

13:30 Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Mağusa Türk Gücü (Zekai Töre)

23 Şubat Perşembe

13:30 Atatürk Stadı: Yenicami – Doğan Türk Birliği (Utku Hamamcıoğlu)

ERTELENEN VE TATİL EDİLEN MAÇLAR DA OYNANACAK

AKSA 1. Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1. Lig ve Asbuzu U16 Ligi’nde daha önceden ertelenen veya tatil edilen maçlar da bu hafta içinde oynanacak. KTFF’den yapılan açıklamaya göre, AKSA 1. Lig’de 17’nci haftada oynanan ve son bölümlerde şiddetli yağış nedeniyle tatil edilen Karşıyaka – Yalova maçı Çarşamba kaldığı yerden devam edilecek.

AKSA 2 Süper Lig’de Türk Ocağı – Gönyeli, AKSA A2 1. Lig’de Karşıyaka – Yalova, Mustafa Hacıali Yılmazköy – İncirli ve Asbuzu U16 Ligi’nde Doğan Türk Birliği – Esentepe karşılaşmaları yarın, yine Asbuzu U16 Ligi’nde Girne Halk Evi – Türk Ocağı mücadelesi ise Perşembe günü oynanacak.

