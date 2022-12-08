Futbol Kulüpler Birliği bölgesel toplantılarının ilki İskele'de yapıldı

KKTC Futbol Kulüpler Birliği bölgesel toplantılara başladı. Başkan Aytaç Karavezirler ve yönetimi dün akşam İskele Pera Mackenzie’de biraraya gelerek hem mevcut sezonu hem de 2023-2024 sezonunun yol haritası konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Gerçekleşen organizasyonda Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler, Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt, Küçük Kaymaklı Başkanı Akay Aşina, Cihangir Başkanı Hüseyin Karavezirler, Mesarya Başkanı Kaan Ertuğ, Pera L. Gençler Birliği Başkanı Metin Menteş, Mormenekşe Başkanı Metin Menekşeli, Yeniboğaziçi Başkanı Mehmet Fahlioğulları, Yonpaş Dumlupınar Başkanı Mehmet Evram, Dörtyol Yöneticisi Erhan Öztürk, China Bazaar Gençlik Gücü Yöneticisi Suma Zafer, İncirli Yöneticisi Derviş Hulusioğlu ve Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Rifat Berkel yer aldı.

Karavezirler: “Bu zamanda başkanlık, yöneticilik yapmak cesaret ister”

Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler yaptığı açıklamada, bölge toplantılarını zaman zaman yapmayı hedeflediklerini ifade ederek, kulüpleri birarada tutarak sorunların çözümü noktasında yakın temasta olduklarını kaydetti. Karavezirler, mevcut sezonu bu toplantıda görüştüklerini ve 2023-2024 sezonunda kulüplerin beklentisi ve yol haritası noktasında da görüş alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, “Amacımız kulüplerimizle federasyonumuz arasında köprü olmak, kulüpler olarak ekonomik anlamda zorlanıyoruz ancak gençlerimize spor yaptırabilmek için varımızla yoğumuzla çalışıyoruz. Özellikle bu zamanda kulüp başkanlığı, kulüp yöneticiliği yapmak büyük bir cesaret ister. Amacımız bu ülke futbolunun gelişimi ve nasıl daha yukarı noktaya gelebileceğidir.”diye konuştu.

Kulüpler Birliği’nin bir sonraki bölge toplantısı Girne-Güzelyurt bölgesinde önümüzdeki hafta yapılacak. Son toplantı ise Lefkoşa’da gerçekleşecek.