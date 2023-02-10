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Futbol Federasyonu ertelemeyi uzattı

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 13 Şubat'a kadar durdurduğu futbol müsabakalarını 20 Şubat Pazartesi gününe kadar uzattı

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Futbol Federasyonu ertelemeyi uzattı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Türkiye’de yaşanan ve ülkemizde de ciddi şekilde üzüntüye sebep olan depremden dolayı maçları erteleme kararını 1 hafta daha uzattı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan yapılan açıklama şöyle: “Türkiye’de yaşanan ve ülkemizde de ciddi şekilde üzüntüye sebep olan, bununla birlikte deprem bölgelerinde kendi vatandaşlarımızın ve spor kafilelerimizin de bulunması sebebiyle tüm futbol müsabakalarımızı 20 Şubat 2023 Pazartesi gününe kadar ertelendiğini duyururuz.”
MAÇLAR KUPA MÜCADELESİYLE BAŞLAYABİLİR
Öte yandan Kupa maçlarının 20, 21, 22 Şubat tarihlerinde oynatılabilme ihtimalinin olduğu öğrenildi.
Bu arada şu an devre arasını yaşayan BTM 1.Lig'de ise transferin 23 Şubat Perşembe günü sona ereceği ikinci devrenin ise 25, 26 Şubat tarihlerinde başlayacağı bilgisi edinildi.
 
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