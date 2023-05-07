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Fenerbahçe, zirve yolunda yara aldı

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Bitexen Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı

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Fenerbahçe, zirve yolunda yara aldı
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor'a konuk oldu. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. 
Fenerbahçe'nin golünü 20. dakikada Batshuayi penaltıdan kaydederken, Giresunspor'un golü 68. dakikada Bajic'den geldi.
68 puana yükselen Fenerbahçe bu beraberlikle zirve yolunda kritik bir 2 puandan oldu. Kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor ise puanını 28 yaptı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Bitexen Giresunspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
 
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