Fenerbahçe, zirve yolunda yara aldı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor'a konuk oldu. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Fenerbahçe'nin golünü 20. dakikada Batshuayi penaltıdan kaydederken, Giresunspor'un golü 68. dakikada Bajic'den geldi.
68 puana yükselen Fenerbahçe bu beraberlikle zirve yolunda kritik bir 2 puandan oldu. Kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor ise puanını 28 yaptı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Bitexen Giresunspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.