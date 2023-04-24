Fenerbahçe uzatmada yıkıldı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk etti. Mücadele 3-3 sona erdi.

Fenerbahçe'nin golleri 25 ve 51. dakikalarda Arda Güler, 71. dakikada Joao Pedro'dan geldi. İstanbulspor'un gollerini ise 57 ve 66. dakikalarda Valon Ethemi ve uzatma dakikalarında Eze'den geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe 64, İstanbulspor ise 29 puana yükseldi.

İki ekibin ligin ilk yarısında karşı karşıya geldiği maçı Fenerbahçe, 5-2 kazanmıştı.

Arda'nın golleri galibiyete yetmedi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in attığı goller galibiyet için yeterli olmadı.

İstanbulspor karşısında takımının ilk 2 golüne imza atan 18 yaşındaki oyuncu, ligde az forma şansı bulması nedeniyle skor üretmekte zorlanmıştı.

Arda, 15 Ağustos 2022 tarihinde takımının 6-0 kazandığı Kasımpaşa maçında 2 gol atarken, ligde daha sonra gol sevinci yaşamamıştı.

Söz konusu sürede Avrupa'da ve kupada ağları sarsan yıldız oyuncu, ligde uzun süre sonra gol sevinci yaşarken, yeniden bir maçta 2 gol atmayı da başardı.

Arda, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.

Pedro'dan kritik goller

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Joao Pedro, kritik gollerini sürdürdü.

Sezon başından beri yaşadığı sakatlıklar sebebiyle form tutamayan ve eleştirilerin hedefi haline gelen Pedro, geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir karşısında takımı 1-0 gerideyken 2 gol atarak 3 puanı getiren isim olmuştu.

İstanbulspor karşısında da skor 2-2 iken çok kritik bir gole imza atarak takımını öne geçiren Pedro, çıkışını da sürdürdü.

Geçtiğimiz haftaya kadar ligde sadece 1 gol atabilen tecrübeli hücumcu, son 2 haftada attığı 3 golle ligdeki gol sayısını da 4'e çıkardı.