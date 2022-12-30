Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın Acapulco’daki kampı tamamlandı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 23-30 Aralık tarihleri arasında Acapulco Sports Park’ta gerçekleştirdiği devre arası kampını tamamlayarak Türkiye’ye döndü

Türkiye Kadın Süper Ligi Takımı Fenerbahçe’nin, kamp için tercihi bu yıl yine Acapulco Sports Park oldu.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 23-30 Aralık tarihleri arasında Acapulco Sports Park’ta gerçekleştirdiği kampta, antrenmanların yanı sıra iki kez hazırlık maçı yaptı.

Türkiye’nin en fazla taraftar kitlesine sahip takımlarından biri olan Fenerbahçe’nin devre arası kampı için ikinci kez Acapulco Sports Parkı tercih etmesi KKTC turizmi ve tanıtımı adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Fenerbahçe, bu yıl 17-24 Şubat tarihleri arasında devre arası kampını Acapulco Sports Park’ta gerçekleştirmiş ve hazırlık maçları yapmıştı.

Sarı lacivertli ekip, 19 puanla 3’ncü sırada yer alıyor.



