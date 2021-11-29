Fenerbahçe, İzmir'de 2 puan bıraktı

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetti.
Karşılaşma, 1-1’lik eşitlikle noktalandı.
Maçta perde ilk yarının sonunda açıldı. 40. dakikada pas hatasını değerlendiren Jahovic, Göztepe’yi üstünlüğe taşıdı.
Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. 48. dakikada İrfan Can’ın etkili ortasına yükselen Serdar Dursun durumu 1-1’e getirdi.
Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.
Bu sonuçla 24 puana ulaşan Fenerbahçe haftayı dördüncü sırada kapattı.11 puanlı Göztepe ise 18. basamakta konumlandı.