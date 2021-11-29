banner583
26 0
Miniklerimiz, İstanbul'da beşinci oldu
Miniklerimiz, İstanbul'da beşinci oldu
9 0
 
Girne’de XMAS Pazarı kuruluyor
Girne’de XMAS Pazarı kuruluyor
45 0
Boğaziçi’nin çıkışı sürüyor
Boğaziçi’nin çıkışı sürüyor
75 0
Alpine A110 şimdi daha güçlü
Alpine A110 şimdi daha güçlü
46 0
Cimnastik Federasyonu Erkek Takımı, İstanbul'da
Cimnastik Federasyonu Erkek Takımı, İstanbul'da
18 0
ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı
ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı
26 0
banner661
banner726

Fenerbahçe, İzmir'de 2 puan bıraktı

banner476

banner714
Fenerbahçe, İzmir'de 2 puan bıraktı
banner721

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetti.

Karşılaşma, 1-1’lik eşitlikle noktalandı.

Maçta perde ilk yarının sonunda açıldı. 40. dakikada pas hatasını değerlendiren Jahovic, Göztepe’yi üstünlüğe taşıdı.

Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. 48. dakikada İrfan Can’ın etkili ortasına yükselen Serdar Dursun durumu 1-1’e getirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla 24 puana ulaşan Fenerbahçe haftayı dördüncü sırada kapattı.11 puanlı Göztepe ise 18. basamakta konumlandı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.