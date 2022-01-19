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Fenerbahçe geriden geldi

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Altay'ı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, bir gol bir asistlik performansıyla galibiyete etki eden isim oldu

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Fenerbahçe geriden geldi

Ülker Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe sevindi. Sarı-lacivertliler, ligde iki maç sonra kazanırken İsmail Kartal yönetiminde de ilk galibiyetini aldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 36'ya yükseltirken, ligde 15 maçtır kazanamayan Altay ise 18 puanda kaldı.

Fenerbahçe sahaya; Osman Ertuğrul Çetin; Osayi Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai; Crespo, Sosa; İrfan Can, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu; Serdar Dursun 11'iyle çıktı.

Altay ise; Mateusz, Eric, Murat, Kazımcan, Tolga, Ceyhun, Pinares, Rodriguez, Kappel, Rayan 11'iyle maça başladı.

Altay, 14. dakikada Ahmed Rayan'ın golüyle Kadıköy'de 1-0 öne geçti.

Attila Szalai, karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Macar savunmacı, Demir Grup Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, 37'de İrfan Can Kahveci'nin attığı golle skora denge getirdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, 71'de Serdar Dursun'un kafa golüyle 2-1 öne geçti.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. 

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