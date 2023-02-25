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Fenerbahçe erteleme maçında Konyaspor'u farklı yendi

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Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 4-0 yendi. Konuk ekipte Diouf 22. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü

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Fenerbahçe erteleme maçında Konyaspor'u farklı yendi

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ve Konyaspor, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

 

Sarı lacivertliler Konyaspor'u 4-0 yendi. Konuk ekipte Diouf 22. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.


Fenerbahçe erteleme maçında Konyaspor'u farklı yendi - 3

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 45 yaptı. Sarı lacivertliler gelecek hafta deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

8 maçlık galibiyet hasreti çeken Konyaspor ise 27 puanda kaldı. Yeşil beyazlılar gelecek hafta Giresunspor'u konuk edecek.


Fenerbahçe erteleme maçında Konyaspor'u farklı yendi - 4

İlk yarı ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona ererken, ikinci yarıda Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Lincoln Henrique'nin vuruşunda top Joshua King'e çarptı ve skor 3-0 oldu.

78'de Attila Szalai takımının 4. golünü attı.

Fenerbahçe mücadeleden 4-0 galip ayrıldı ve puanını 45 yaptı. Sarı lacivertliler gelecek hafta deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

8 maçlık galibiyet hasreti çeken Konyaspor ise 27 puanda kaldı. Yeşil beyazlılar gelecek hafta Giresunspor'u konuk edecek.

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