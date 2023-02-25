Fenerbahçe erteleme maçında Konyaspor'u farklı yendi

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 4-0 yendi. Konuk ekipte Diouf 22. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ve Konyaspor, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler Konyaspor'u 4-0 yendi. Konuk ekipte Diouf 22. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 45 yaptı. Sarı lacivertliler gelecek hafta deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

8 maçlık galibiyet hasreti çeken Konyaspor ise 27 puanda kaldı. Yeşil beyazlılar gelecek hafta Giresunspor'u konuk edecek.

İlk yarı ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona ererken, ikinci yarıda Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Lincoln Henrique'nin vuruşunda top Joshua King'e çarptı ve skor 3-0 oldu.

78'de Attila Szalai takımının 4. golünü attı.

Fenerbahçe mücadeleden 4-0 galip ayrıldı ve puanını 45 yaptı. Sarı lacivertliler gelecek hafta deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

8 maçlık galibiyet hasreti çeken Konyaspor ise 27 puanda kaldı. Yeşil beyazlılar gelecek hafta Giresunspor'u konuk edecek.