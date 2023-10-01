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Fenerbahçe'den farklı tarife

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligde çıktığı 7 maçın tamamından galip ayrıldı

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Fenerbahçe'den farklı tarife
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Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Fenerbahçe güldü. Çaykur Rizespor'u 5-0'lık skorla geçen sarı-lacivertliler, ligde 7'de 7 yaptı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sebastian Szymanski, 47'de İrfan Can Kahveci, 62'de Edin Dzeko, 75'te Dusan Tadic ile 90+3'te Joshua King kaydetti.
Edin Dzeko'nun 38'de kaydettiği gol VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazanmadı.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 21'e yükseltirken, Çaykur Rizespor 11 puanda kaldı. 
 
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