Fenerbahçe'den farklı tarife

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Fenerbahçe güldü. Çaykur Rizespor'u 5-0'lık skorla geçen sarı-lacivertliler, ligde 7'de 7 yaptı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sebastian Szymanski, 47'de İrfan Can Kahveci, 62'de Edin Dzeko, 75'te Dusan Tadic ile 90+3'te Joshua King kaydetti.
Edin Dzeko'nun 38'de kaydettiği gol VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazanmadı.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 21'e yükseltirken, Çaykur Rizespor 11 puanda kaldı.
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