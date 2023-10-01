Fenerbahçe'den farklı tarife

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligde çıktığı 7 maçın tamamından galip ayrıldı

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Fenerbahçe güldü. Çaykur Rizespor'u 5-0'lık skorla geçen sarı-lacivertliler, ligde 7'de 7 yaptı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sebastian Szymanski, 47'de İrfan Can Kahveci, 62'de Edin Dzeko, 75'te Dusan Tadic ile 90+3'te Joshua King kaydetti.

Edin Dzeko'nun 38'de kaydettiği gol VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazanmadı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 21'e yükseltirken, Çaykur Rizespor 11 puanda kaldı.

