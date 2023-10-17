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Fenerbahçe'de fikstür yoğun

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Fenerbahçe’yi milli aranın ardından yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı lacivertliler 14 günde 4 maça çıkacak

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Fenerbahçe'de fikstür yoğun
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Sarı lacivertliler, 2 hafta içerisinde 3’ü lig olmak üzere 4 kez sahaya çıkacak.
İlk maçını 22 Ekim’de oynayacak Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor’u konuk edecek.
Fenerbahçe, Hatayspor mücadelesinin ardından Avrupa mesaisine kaldığı yerden devam edecek.
2 maçta 2 galibiyetle H Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan sarı lacivertliler, Ludogorets’i ağırlayacak.
İsmail Kartal’ın öğrencileri, yoğun sürecin 3’üncü maçında 29 Ekim Pazar günü Siltaş Yapı Pendikspor’a konuk olacak.
Sarı lacivertliler, zorlu dönemecin son maçında Trabzonspor ile Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak.
 
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