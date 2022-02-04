Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı. Gümüşkaya, ligin geri kalanında GZT Giresunspor forması giyecek

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın yeni durağı belli oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, 21 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

Muhammed Gümüşkaya, sarı lacivertli formayla bu sezon 18 maçta görev aldı ve 1 gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde transfer ile ilgili konuşan GZT Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş, Gümüşkaya'yı ısrarla kadrosunda görmek istediğini söylemişti.

