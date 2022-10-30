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Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat'ta farka koştu

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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yendi. Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, karşılaşmada 3 gol 1 asiste imzasını attı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti

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Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat'ta farka koştu

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabaka gol düellosuna sahne oldu. Fenerbahçe, konuk olduğu İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 26'ya yükselten Fenerbahçe zirvedeki yerini korurken, İstanbulspor haftayı 8 puanla kapattı.

Fenerbahçe, 18. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Michy Batshuayi, fileleri havalandırdı.

37. dakikada İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan İstanbulspor, 47'de Jetmir Topalli ile farkı bire indirdi: 1-2.

49'da bir kez daha sahneye çıkan Michy Batshuayi skoru 3-1'e getirdi.

İstanbulspor, Jetmir Topalli ile 67'de bir gol daha buldu: 2-3.

Oyuna sonradan giren Enner Valencia, İstanbulspor savunmasının hatasını değerlendirdi ve Batshuayi'nin asistinde golü buldu: 2-4. Valencia Süper Lig'deki 11. golünü kaydetti.

Dakika 88'de bu kez Enner Valencia asisti yaptı, Batshuayi topu boş kaleye yuvarladı. Skor 2-5!

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti.

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Etiketler; #Fenerbahçe
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