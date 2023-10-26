Fenerbahçe 3’te 3 yaptı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets'i takımını 3-1 mağlup ederek grupta 3'te 3 yaptı.

Sarı laciverliler, 42. dakikada Michy Batshuayi, 52 ve 90+2. dakikalarda Miha Zajc'ın attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Ludogorets'in golü 65. dakikada Rodrigo Becao'dan (Kendi Kalesine) geldi.

Fenerbahçe aldığı üçüncü galibiyetle puanını 9'a çıkarıp grupta liderliğini sürdürdü.

İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenen sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etmişti.



