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Fenerbahçe 3’te 3 yaptı

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Fenerbahçe 3’te 3 yaptı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets'i takımını 3-1 mağlup ederek grupta 3'te 3 yaptı.
Sarı laciverliler, 42. dakikada Michy Batshuayi, 52 ve 90+2. dakikalarda Miha Zajc'ın attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Ludogorets'in golü 65. dakikada Rodrigo Becao'dan (Kendi Kalesine) geldi.
Fenerbahçe aldığı üçüncü galibiyetle puanını 9'a çıkarıp grupta liderliğini sürdürdü.
İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenen sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etmişti.
 
 
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