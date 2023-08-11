Eser Yücel Hamitköy’de

Lefkoşa’nın 1.Lig temsilcilerinden Hamitköy, Miracle Demirhan’ın başarılı orta saha oyuncusu Eser Yücel’i renklerine bağladı.
Geride bıraktığımız sezon BTM 1.Ligde Miracle Demirhan ve BTM 2.Ligde Serdarlı formaları altında başarılı bir grafik sergileyen Eser, yeni sezonda Hamitköy’ün başarısı için ter dökecek.
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