Esentepe’nin gözü Süper Ligde

Aksa 1. Ligde hedefi Süper Lig olan takımlardan Esentepe konuk ettiği düşme tehlikesi yaşayan Dörtyol’u 4 – 2 mağlup ederek hedefine bir adım daha yaklaştı

Stat: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Özal Çağlayan, İrfan Alıcı.

Esentepe: Osman, Nesrin, Okan, Tuğra(Semih), Emek, Salih(Şahin), Emre, Mustafa, Melih(Mehmet), Ege(Dursun), Deniz(Hüseyin).

Dörtyol: Murat, Ömer, Mustafa, Sergen(Oktay),Üner, Ömer, Berat(Kerem), Batuhan, Mert, Selkan, Süleyman.

Goller: Dk. 34 Emek(P.), Dk. 42 Ege, Dk.45 ve 88 Deniz(Esentepe), Dk. 22 Süleyman, Dk. 55 Ömer Güner (Dörtyol)



Aksa 1. Ligde hedefleri farklı iki takım olan Esentepe ile Dörtyol arasında Esentepe’de oynanan karşılaşmayı ev sahibi Esentepe 4 – 2 kazanarak Süper Lig hedefine ilerlemeye devam etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk Dörtyol, ev sahibi karşısında öne geçti.

Dk. 22 Dörtyol atağında Esentepe ceza sahasına yapılan ortada golcü isim Süleyman Bayır kafayla topu ağlara göndererek skoru 0 – 1

Dk. 34 Esentepe’nin kazandığı penaltı atışında Emek topu ağlara göndererek skoru 1 – 1 yaptı.

Dk. 42 Deniz Kibar’ın Dörtyol ceza sahasına yaptığı ortada Ege topu ağlarla göndererek skoru 2 – 1 yaptı.

Dk. 45 Esentepe atağında bu kez Dörtyol ceza sahasında topla buluşan Deniz topu ağlara göndererek ilk devrenin skorunu ilan etti. 3 – 1 İkinci devreye yine Dörtyol iyi başladı.

Dk. 55 Dörtyol’un kullandığı serbest atışta Esentepe ceza alanında iyi yükselen Ömer Güner’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 3- 2

Dk. 88 Beraberlik için yüklenen Dörtyol defansta boşluk verince Esentepe kontra atağında Deniz Dörtol ceza alanında topla buluşarak ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 4 – 2

Bu sonuçla Esentepe puanını 51 yaparak 3. sırada yer alırken, Dörtyol, 20 puanla 14. Sırada yer aldı.



