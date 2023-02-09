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Esentepeli Dinçer’in büyük şansızlığı

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Esentepeli Dinçer’in büyük şansızlığı
Aksa 1. Lig ekibi Esentepe’nin geçtiğimiz hafta sonu oynadığı Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasında eli kırılan A2 takımının genç futbolcusu Dinçer Karal ameliyat edilerek taburcu edildi.
Esentepe Kulübü yönetimi ile teknik heyet ve futbolcular genç oyuncuya ziyarette bulunarak moral verdiler.
Konuyla ilgili Esentepe Kulübü sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
“Oyuncumuz Dinçer Karal 6 Şubat Pazartesi günü elinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Kendisine Esentepe KKSK yönetimi olarak geçmiş olsun dileklerinde bulunur, başarılı bir ameliyat yapan Dr. Anıl Ersoy'a teşekkür ederiz.”
 
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