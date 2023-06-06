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Esentepe’de ikinci Beyazbayram dönemi

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Esentepe’de ikinci Beyazbayram dönemi
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Aksa Birinci Lig kulüplerinden Esentepe’de olağan genel kurul geçtiğimiz akşam Esentepe Kültür Sarayında yapıldı. Kulüp başkanlığı için mevcut başkan İbrahim Beyazbayram ile Cemal Erdoğan’ın yarıştığı genel kurulda Beyazbayram üyelerden güven oyu alarak yeniden başkan seçildi.
Yoğun katılımın olduğu olağan genel kurulda 104 üyeden 94’ü oy kullandı. Yapılan oylama sonucunda 2 oy geçersiz, 92 oyun geçerli sayılırken, genel kurulda İbrahim Beyazbayram’a 64 oy çıkarken, Cemal Erdoğan 28 oy aldı.
Böylelikle mevcut başkan İbrahim Beyazbayram, 2 yıllığına yeniden başkanlığa seçildi
 
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