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Esentepe koltuğu sevdi

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Aksa 1. Lig lider Esentepe, zirve yarışındaki rakiplerinden Gönyeli’yi, Deniz Kibar’ın golüyle mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü. Gönyeli ise üst üste 2. maçını da kazanamazken 16 puanda kaldı

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Esentepe koltuğu sevdi
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Stadyum: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Halil Canaloğlu, Abdülkadir Karadağ
Esentepe: Osman, Nersin, Yusuf, Deniz, Ege, Tuğra, Salih Karal, Emek, Mehmet Ada, Mahmut
Gönyeli: Ali Faruk, Ahmet Can, İbrahim Öksüzoğulları, Erol, Kahraman, Ahmet Eser, Metin, Cevdet, Berkay, İbrahim Kaba, İlyas Yılmaz
Goller: Dk. 65 Deniz Kibar (Esentepe)
 
Birinci Ligin 9. Hafta karşılaşmasında Esentepe, Gönyeli’yi Esentepe Erdal Barut Stadında konuk etti. Maç büyük çekişme içerisinde geçti.
İlk devrede Esentepe ile Gönyeli gol bulmazlarken, devre 0 – 0 sona erdi. İkinci devrede de çekişme devam ederken, maçın 65. dakikasında Esentepe, formda golcüsü Deniz Kibar’ın 65’te savunmanın arkasına sarkıp, kaleciyi de geçerek attığı golüyle 1 – 0 öne geçti.
Esentepe ile Gönyeli kalan bölümde skoru değiştiremezlerken, maçı 1 – 0 kazanan Esentepeliler büyük sevinç yaşadılar.
 
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