Esentepe koltuğu sevdi

Aksa 1. Lig lider Esentepe, zirve yarışındaki rakiplerinden Gönyeli’yi, Deniz Kibar’ın golüyle mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü. Gönyeli ise üst üste 2. maçını da kazanamazken 16 puanda kaldı

Stadyum: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Halil Canaloğlu, Abdülkadir Karadağ

Esentepe: Osman, Nersin, Yusuf, Deniz, Ege, Tuğra, Salih Karal, Emek, Mehmet Ada, Mahmut

Gönyeli: Ali Faruk, Ahmet Can, İbrahim Öksüzoğulları, Erol, Kahraman, Ahmet Eser, Metin, Cevdet, Berkay, İbrahim Kaba, İlyas Yılmaz

Goller: Dk. 65 Deniz Kibar (Esentepe)



Birinci Ligin 9. Hafta karşılaşmasında Esentepe, Gönyeli’yi Esentepe Erdal Barut Stadında konuk etti. Maç büyük çekişme içerisinde geçti.

İlk devrede Esentepe ile Gönyeli gol bulmazlarken, devre 0 – 0 sona erdi. İkinci devrede de çekişme devam ederken, maçın 65. dakikasında Esentepe, formda golcüsü Deniz Kibar’ın 65’te savunmanın arkasına sarkıp, kaleciyi de geçerek attığı golüyle 1 – 0 öne geçti.

Esentepe ile Gönyeli kalan bölümde skoru değiştiremezlerken, maçı 1 – 0 kazanan Esentepeliler büyük sevinç yaşadılar.

