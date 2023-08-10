Esentepe ilk hazırlık maçında farklı esti

İki Birinci Lig ekibi Esentepe ile Girne Halk Evi arasında Erdal Barut Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Esentepe 5 -2 kazandı

Süper Lig ve Birinci Lig’de 2023 – 2024 futbol sezonuna hazırlanan takımlar hazırlık maçları oynamaya başladılar. İki Birinci Lig ekibi Esentepe ile Girne Halk Evi de önceki gün hazırlık maçı oynadılar. Erdal Barut Stadı’nda oynanan maçı Esentepe farkı kazandı. Esentepe’nin daha üstün oynadığı maç 5 – 2 tamamlandı.

İlk yarısı 3 – 0 tamamlanan maçta Esentepe’nin gollerini Ege Can, Gökdeniz ve Deniz attı. İkinci devrede Esentepe, Ege Can ve Ali Avcısoyu ile goller bulurken, Girne Halk Evi’nin golleri Kayra ve Ayden’den geldi.



(Foto: Richard BEALE)

