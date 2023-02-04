Esentepe, Baf’ı eli boş gönderdi

Stad: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Hakan Gök, Ümit Enes Gürlek
Esentepe: Osman, Şenol, Mahmut, Melih, Emek, Tuğra, Salih, Egecan, Semih, Devran
BÜY: Onurhan, Hasan Sedatgil, Mustafa Çağlar, Mehmet Gürpınar, Ali Kemal, Salih Say, Mehmet Eren, Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, İbrahim, Osman
Goller: Dk 44 Emek Kırılmaz Dk 66 Emre Mutlu (Esentepe)
Aksa Birinci Ligi 18. Hafta karşılaşmasında Esentepe ile Baf Ülkü Yurdu takımları karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Esentepe ilk yarının son bölümünde Emek ile 1-0 öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya da etkili başlayan ev sahici takım 66 da Emre Mutlu ile skoru 2-0 getirdi ve maç bu skorla tamamlandı. 2-0