Esentepe, Baf’ı eli boş gönderdi

Zirve hesapları yapan Baf Ülkü Yurdu, konuk olduğu Esentepe karşısında 2-0 mağlup olarak Güzelyurt’a eli boş dündü

Stad: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Hakan Gök, Ümit Enes Gürlek

Esentepe: Osman, Şenol, Mahmut, Melih, Emek, Tuğra, Salih, Egecan, Semih, Devran

BÜY: Onurhan, Hasan Sedatgil, Mustafa Çağlar, Mehmet Gürpınar, Ali Kemal, Salih Say, Mehmet Eren, Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, İbrahim, Osman

Goller: Dk 44 Emek Kırılmaz Dk 66 Emre Mutlu (Esentepe)

Aksa Birinci Ligi 18. Hafta karşılaşmasında Esentepe ile Baf Ülkü Yurdu takımları karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Esentepe ilk yarının son bölümünde Emek ile 1-0 öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya da etkili başlayan ev sahici takım 66 da Emre Mutlu ile skoru 2-0 getirdi ve maç bu skorla tamamlandı. 2-0