banner913
banner885
Lefke, Göçmen’i üzdü
Lefke, Göçmen’i üzdü
13 0
“Ünsal’ın vatandaşlığa kabul kararı İrsen Küçük dönemiydi”
“Ünsal’ın vatandaşlığa kabul kararı İrsen Küçük dönemiydi”
9 0
 
Facebook yeni kimlik arayışında
Facebook yeni kimlik arayışında
20 0
ABD'li teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
ABD'li teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
15 0
ABD'de antibiyotiğe dirençli bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları hakkında uyarı
ABD'de antibiyotiğe dirençli bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları hakkında uyarı
18 0
KTSYD Kupası’nda final günü
KTSYD Kupası’nda final günü
17 0
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
14 0
banner915

Esentepe, Baf’ı eli boş gönderdi

banner476

Zirve hesapları yapan Baf Ülkü Yurdu, konuk olduğu Esentepe karşısında 2-0 mağlup olarak Güzelyurt’a eli boş dündü

banner825
Esentepe, Baf’ı eli boş gönderdi

Stad: Esentepe Erdal Barut Stadı 

Hakemler: Kerem Eran, Hakan Gök, Ümit Enes Gürlek

Esentepe: Osman, Şenol, Mahmut, Melih, Emek, Tuğra, Salih, Egecan, Semih, Devran

BÜY: Onurhan, Hasan Sedatgil, Mustafa Çağlar, Mehmet Gürpınar, Ali Kemal, Salih Say, Mehmet Eren, Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, İbrahim, Osman

Goller: Dk 44 Emek Kırılmaz Dk 66 Emre Mutlu (Esentepe) 

Aksa Birinci Ligi 18. Hafta karşılaşmasında Esentepe ile Baf Ülkü Yurdu takımları karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Esentepe ilk yarının son bölümünde Emek ile 1-0 öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya da etkili başlayan ev sahici takım 66 da Emre Mutlu ile skoru 2-0 getirdi ve maç bu skorla tamamlandı. 2-0

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.