Ertaç, yönetimi istifaya çağırdı

Ahmet Arslan başkanlığındaki Türk Ocağı yönetim kurulunu istifaya davet eden Ertaç Taşkıran, “Ben kendi hakkımı da takımdaki arkadaşlarımın, kardeşlerimin hakkını da savunurum. Size ihtiyaç yoktur. Bakın net olarak da yazıyorum. İstifa ediniz. Herkes yoluna baksın.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından 3 maçla cezalandırılan Türk Ocağı takım kaptanı Ertaç Taşkıran, çift sarı karttan oyundan atılması sonra 3 maçla cezalandırılmasına ve futbolcuların haklarını savunmadığını iddia ettiği Ahmet Arslan başkanlığındaki Türk Ocağı yönetim kuruluna tepki gösterdi.

Yönetim kurulunu istifaya davet eden Ertaç Taşkıran’ın açıklaması şöyle:

“Geçen hafta tahta tribünlerin önünde yönetime verdiğim tepki tamda buydu. Sen takımının sezon başından beri oyuncularının hakkını savunmazsan sonuçlarıda hep böyle olur.

Buradan tekrar, sahadan çıkarken söylediklerimi söylemeyeceğim. Ama siz yönetim olarak söyledim diye sayınız. Ben kendi hakkımı da takımdaki arkadaşlarımın, kardeşlerimin hakkını da savunurum. Size ihtiyaç yoktur. Bakın net olarakda yazıyorum. İstifa ediniz. Herkes yoluna baksın. Sizden da haksızlıklardan da çektiğimiz yeter. Yukarıda Allah var.

Hem koltukta oturup hem de seyretmek diye bir şey yoktur. Olamazda…

Çift sarı kartla oyundan atıldım. Ne hakeme saldırdım ne de ağır küfürler ettim. Her oyuncunun çıkarken sarf ettiği kelimeleri söyledim. Sizce adalet bu mudur?”

