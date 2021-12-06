Erol yuvaya döndü

AKSA Süper Lig ekiplerinden Cihangir'de teknik direktör Toygar Davulcu'nun göreve gelmesiyle birlikte olumlu gelişmeler yaşanmaya başladı.

Sezon başında bazı nedenlerden dolayı takımdan ayrı kalan deneyimli futbolcu Erol Aksunlar, takıma döndü. Başkan Hüseyin Karavezirler ile el sıkışan Erol Aksunlar yeniden takıma katılırken, antrenmanlara başlayacak.

