En güçlü aday Vincenzo Montella

TFF, Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Alman teknik adamdan boşalan teknik direktörlük koltuğu için İtalyan isim VincenzoMontella düşünülüyor.
Daha önce ülkemizde Adana Demirspor'u çalıştıran Montella ile yapılacak son görüşmenin ardından kararın duyurulması bekleniyor.
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