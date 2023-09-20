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En güçlü aday Vincenzo Montella

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Türkiye A Milli Futbol Takımının yeni direktörlüğü için en güçlü aday Vincenzo Montella... İtalyan teknik direktörle yapılacak son görüşmenin ardından kararın açıklanması bekleniyor

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En güçlü aday Vincenzo Montella
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TFF, Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Alman teknik adamdan boşalan teknik direktörlük koltuğu için İtalyan isim VincenzoMontella düşünülüyor.
Daha önce ülkemizde Adana Demirspor'u çalıştıran Montella ile yapılacak son görüşmenin ardından kararın duyurulması bekleniyor.
 
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