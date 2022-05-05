Emirhan Adana Demirspor yolcusu

Süper Ligin futbolcu fabrikası konumundaki Yenicami'nin 17 yaşındaki genç yıldız savunmacısı Emirhan Çil, adana Demirspor’da denenmek amacıyla pazar günü Adana'ya uçuyor.
Çil’in Pazartesi günü Adana Demir ile antrenmanlara çıkacağı ve hafta boyu orada kalacağı bildirildi.
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