Ekmekçi: Süper Lig’de sadece teknik direktörler çalışabilecek

Ekmekçi “2022-2023 sezonu itibariyle “Teknik Adamların Statüsü, Çalışma Esasları İle Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı” kapsamında Süper Lig’de sadece Teknik Direktör lisansına sahip antrenörler çalışabilecek”

KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi, antrenör kursları ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle;

"6 Ekim 2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda pandemi sebebiyle antrenörlük kurslarının açılmamasından dolayı 2021-2022 Futbol Sezonu’nda A Lisans sahibi antrenörlere Süper Lig’de, B Lisans sahibi antrenörlere de 1.Lig’de çalışma izni verilmişti.

2021-2022 Futbol Sezonu’nun tamamlanmasına müteakip antrenör kurslarımız açılmaya başlamıştır. Bugün itibariyle de C Lisans ve B Lisans kurslarımız tamamlanmış, yeni sezon başlayana kadar Teknik Direktör ve A Lisans kurslarımız da tamamlanıp hak kazananlara belgeleri verilecektir.

Bu bağlamda 2022-2023 sezonu itibariyle “Teknik Adamların Statüsü, Çalışma Esasları İle Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı” kapsamında Süper Lig’de sadece Teknik Direktör lisansına sahip antrenörlerin, 1.Lig’de sadece A Lisans’a sahip antrenörlerin çalışabilmesine, B ve C Lisans sahibi antrenörlerin de diğer liglerde çalışabilmesine karar verilmiştir."

