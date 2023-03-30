Efsane evine döndü

Yapımı kısa süre önce tamamlanan tarihi Taksim Sahasında AKSA Süper lig temsilcisi Çetinkaya ilk idmanını gerçekleştirdi.
Çetinkaya takımı yıllardan sonra dün saat 15.45’te BM gözetiminde Taksim Sahası’na girerek antrenmanı yaptı.
Ledra Palace sınır kapısından geçerek Taksim Sahasına giriş yapan Çetinkaya futbol takımı teknik direktör Cemal Kır nezaretinde antrenman gerçekleştirdi.
Kıbrıs Rallisi nedeniyle kapatılan Taksim Sahası, rallinin son yıllarda yapılmaması nedeniyle Çetinkaya verilmiş ve geçtiğimiz yılın son aylarında Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla sentetik zemin yapılmıştı.
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