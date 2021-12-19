Düzkaya’dan önemli galibiyet

Stadyum: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı
Hakemler: Hakan Ünal, Mehmet Ekşici, Ali Akçınar
Düzkaya: Ali Karal, Uğur, Arif, Can (76.Dk Önder), Salih, Yağış (90.Dk Serhat), Furkan, Uğurcan, Cemal (90.Dk Oğuzhan), Michael (40.Dk Hüseyin Türk), Hasan Yanaroğlu
Görneç: Hasan Bilal,Abdurrahman, Mustafa Elisopalı (80.Dk Mehmet Emin),Mehmet İnce, Halil, Besim (75.Dk Salih), Ertunç, Mehmet Özsoy, Necati, Mustafa Özbek, Yunus (46.Dk Volkan)
Goller: 32.Dk (P) Yağış, 64.Dk Furkan, 88.Dk Cemal Deliktaş (Düzkaya)- 48.Dk Mustafa Özbek (Görneç)
AKSA Birinci Ligde alt sıraların önemli maçında Düzkaya, lig sonuncusu Görneç’i mağlup ederken Yağış galibiyette ön plana çıktı.
Dk 13 Düzkaya ceza alanında oluşan karambolde Mehmet Özsoy'un vuruşu üst direkten döndü.
Dk 32 Can'ın geliştirdiği atakta yaşanan pozisyonda kazanılan penaltı vuruşunda Yağış golü attı.1 0
İlk devre bu skorla tamamlanırken, vasat futbolun devam ettiği ikinci devrenin başında Mustafa’nın golüyle skor 1 – 1oldu.
64'te Yağış'ınasistinde Furkan skoru 2 – 1 yaparken, 89’daDüzkaya’da Cemal karşı karşıya kaldığı pozsiyondakaleci Hasan'ın altından golü attı. 3 – 1
Düzkaya, alt sıralardan uzaklaşmak adına mutlak kazanması gereken Görneç maçını kazanmayı başarıp playout hattı dışına çıktı.
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