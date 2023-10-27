Dumlupınar’da tek hedef galibiyet

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper ligin 6 haftasına lider giren Yonpaş Dumlupınar takımı bu haftayı da lider bitirmek için galibiyeti hedefliyor.

Pazar günü kendi sahasında karşılaşacağı Alsancak Yeşilova maçı kısaca düşncelerini aldığımız Dumlupınar Teknik Direktörü Evren Bahtıkara hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Bahtıkara “Alsancak Yeşilova takımı oturmuş bir takım, iyi oyunculardan kurulu bir takım. Ama neticede biz bu maçı da kazanıp galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz” diyerek takımına güvendiğini ve bu maçı da kazanacaklarına inandığını vurguladı.

