Dumlupınar zirveye tutundu

Hamitköy’de galibiyete hasret iki takım arasında oynanan maçı kazanan deplasman ekibi Dumlupınar, üst sıralardan kopmadı. Konuk ekibin iki topu da direkten döndü. Mağlubiyet serisi 5 maça çıkan Hamitköy ise sıkıntılı bölgede kaldı. Hamitköy cephesi hakem Hüseyin Eyyüpler’in kararlarına yoğun tepki gösterdi.Mücadelede her iki ekip de kırmızı kart görerek 10 kişi kaldı.

Stadyum: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler,Cem Öksüzoğulları, Ali Akçınar

Hamitköy: Tolga, Mehmet Çil (Dk.61 Taner), İbrahim Kaba, Danny, Ömer (Dk.81 Ardahan), Rifat, İbrahim Öksüzoğulları, Mert Ateş, Salih (Dk.61 Kemal), Toykan (Dk.68 Serhat), İbrahim Güler

Y.Dumlupınar: Türkkan, Olcay (Olawim), İsmail, Berke, Mert Güçlücan, Mehmet Altın(Dk.51 Tufan), Tahsin, Weston, Eray (Dk.63 Burak), Osman, Turgut Kaan

Goller: Dk.77 Kemal, Dk.90 Ardahan (Hamitköy)- Dk.9 ve 80 Weston, Dk.28 Turgut Kaan

Kırmızı Kartlar: Dk.66 Danny (Hamitköy)- Dk.76 Tahsin (Y.Dumlupınar)



AKSA Süper Ligin 7.haftasında Hamitköy’de galibiyete hasret iki takım arasında oynanan maçı kazanan deplasman ekibi Dumlupınar, üst sıralardan kopmadı. Konuk ekibin iki topu da direkten döndü.

Mağlubiyet serisi 5 maça çıkan Hamitköy ise sıkıntılı bölgede kaldı. Hamitköy cephesi hakem Hüseyin Eyyüpler’in kararlarına yoğun tepki gösterdi. Hakem Hüseyin Eyyüpler’in Weston pozisyonunda penaltı kararı vermemesi ve maçın son anında Taner Ateş’in pozisyonunu kesmesi Hamitköy’ün tepki gösterdiği kararlar oldu.

Mücadelede Hamitköy’den Danny, Y.Dumlupınar’dan ise Tahsin kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktı.

11.Dk: Y.Dumlupınar atağında Tahsin’in ortadında Weston kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Hamitköy 0-1 Y.Dumlupınar

14.Dk: Y.Dumlupınar atağında yapılan ortada Olcay’ın kafa vuruşunda top üst direkten geri geldi.

20.Dk: Hamitköy atağında İbrahim Kaba’nın ceza sahası dışından etkili şutunu Türkkan kornere çeldi.

28.Dk: Hamitköy atağında kaleci Türkkan ile karşı karşıya kalan Rifat etkisiz bir vuruş yaparak topu Türkkanın kucağına gönderdi.

30.Dk: Y.Dumlupınar’da Berke’nin kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Turgut Kaan kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-2 Y.Dumlupınar

50.Dk: Y.Dumlupınar’da Berke kornerden topu direkt kaleye gönderidi ancak top yan direkte patladı.

64.Dk: Hamitköy atağında ceza sahası içerisinde oluşan karamabolde, hamitköy futbolcuları topun Y.Dumlupınar savunmasında Weston’un eline çarptığı iddiasıyla yoğun itirazlarda bulundu ancak hakem Hüseyin Eyyüpler oyunu devam ettirdi.

66.Dk: Hamitköy’de Ömer’in hatalı geri pasını alan Weston’a faul yapan Danny direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

