Dumlupınar, Yenicami’ye patladı

Yonpaş Dumlupınar, Yenicami’den transfer ettiği Mehmet Altın’ın,Mehmet Altın gibi oynayıp hat trick yaptığı maçı 6 golle kazanırken, Weston da maç yıldızlaşan bir diğer futbolcu oldu. Ağır bir yenilgi alan Yenicami devreyi kötü tamamlamış oldu

Stadyum: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Sabriye Atikoğlu, Necmi Bulut

Y.Dumlupınar: Türkkan, İsmail, Olcay, Mehmet Gürbıyık, Berke, Mert (88.Dk Tuğra), Mehmet

Yenicami: Ercan, Hüseyin Sadıklar, Yakup, Mehmet Göktaş, Fırat (46çDk Ali Bayır), Hascan, Emirhan (53.Dk Serhan), Hasan Evren, Mehmet Çavuş, Kaan (80.Dk Asrın), Selim (80.Dk Moses)

Goller: 18. ve 65.Dk Weston, 24,61 ve 63.Dk Mehmet Altın, 90.Dk Burak (Y.Dumlupınar)-32.Dk Selim (Yenicami)



Süper Lig'in 15.haftasında Yonpaş Dumlupınar ile Yenicami karşı karşıya geldi. Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan 6-1'lik skorla Yonpaş Dumlupınar oldu.

Karşılaşmada sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Mehmet Altın (3) Weston (2) ve Burak Karabacak kaydederken, Yenicami'nin tek golü Selim Saygı'dan geldi.

18.Dk: Soldan gelişen Y.Dumlupınaratağında Weston ceza sahasına girer girmez vurdu ve topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 1-0 Yenicami

24.Dk: Y.Dumlupınar atağında Weston topu ceza sahasına gönderdi ve Mehmet Altın vuruşunda topu ağlara yolladı. Y.Dumlupınar 2-0 Yenicami

32.Dk: Yenicamiatağında Hascan’ın vuruşunda top kaleci Türkkan’dan geri geldi. Dönen topu iyi takip eden Selim tamamlayarak filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 2-1 Yenicami

61.Dk: Y.Dumlupınar atağında Eray sağdan topu ceza sahasına ortaladı ve Mehmet Altın vuruşunda topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 3-1 Yenicami

63.Dk: Y.Dumlupınar atağında Mehmet Altın kaleci Ercan ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 4-1 Yenicami

65.Dk: Y.Dumlupınar atağında Weston ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 5-1 Yenicami

90.Dk: Y.Dumlupınar atağında Burak sol çaprazdan şutunu attı ve topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 6-1 Yenicami

Bu sonuçla Yonpaş Dumlupınar puanını 21'e yükseltirken, Yenicami 18 puanda kaldı ve iki takım da ligin ilk devresini bu puanlarla tamamladı.

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük StadıFehim Dayı, Sabriye Atikoğlu, Necmi BulutTürkkan, İsmail, Olcay, Mehmet Gürbıyık, Berke, Mert (88.Dk Tuğra), Mehmet Altın (88.Dk İsmail), Adewole (57.Dk Burak Karabacak), Weston (80.Dk Berk), Eray, Turgut KaanErcan, Hüseyin Sadıklar, Yakup, Mehmet Göktaş, Fırat (46çDk Ali Bayır), Hascan, Emirhan (53.Dk Serhan), Hasan Evren, Mehmet Çavuş, Kaan (80.Dk Asrın), Selim (80.Dk Moses)18. ve 65.Dk Weston, 24,61 ve 63.Dk Mehmet Altın, 90.Dk Burak (Y.Dumlupınar)-32.Dk Selim (Yenicami)Süper Lig'in 15.haftasında Yonpaş Dumlupınar ile Yenicami karşı karşıya geldi. Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan 6-1'lik skorla Yonpaş Dumlupınar oldu.Karşılaşmada sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Mehmet Altın (3) Weston (2) ve Burak Karabacak kaydederken, Yenicami'nin tek golü Selim Saygı'dan geldi.18.Dk: Soldan gelişen Y.Dumlupınaratağında Weston ceza sahasına girer girmez vurdu ve topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 1-0 Yenicami24.Dk: Y.Dumlupınar atağında Weston topu ceza sahasına gönderdi ve Mehmet Altın vuruşunda topu ağlara yolladı. Y.Dumlupınar 2-0 Yenicami32.Dk: Yenicamiatağında Hascan’ın vuruşunda top kaleci Türkkan’dan geri geldi. Dönen topu iyi takip eden Selim tamamlayarak filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 2-1 Yenicami61.Dk: Y.Dumlupınar atağında Eray sağdan topu ceza sahasına ortaladı ve Mehmet Altın vuruşunda topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 3-1 Yenicami63.Dk: Y.Dumlupınar atağında Mehmet Altın kaleci Ercan ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 4-1 Yenicami65.Dk: Y.Dumlupınar atağında Weston ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 5-1 Yenicami90.Dk: Y.Dumlupınar atağında Burak sol çaprazdan şutunu attı ve topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 6-1 YenicamiBu sonuçla Yonpaş Dumlupınar puanını 21'e yükseltirken, Yenicami 18 puanda kaldı ve iki takım da ligin ilk devresini bu puanlarla tamamladı.