Dumlupınar, Yenicami’ye patladı

Stadyum: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Sabriye Atikoğlu, Necmi Bulut
Y.Dumlupınar: Türkkan, İsmail, Olcay, Mehmet Gürbıyık, Berke, Mert (88.Dk Tuğra), Mehmet Altın (88.Dk İsmail), Adewole (57.Dk Burak Karabacak), Weston (80.Dk Berk), Eray, Turgut Kaan
Yenicami: Ercan, Hüseyin Sadıklar, Yakup, Mehmet Göktaş, Fırat (46çDk Ali Bayır), Hascan, Emirhan (53.Dk Serhan), Hasan Evren, Mehmet Çavuş, Kaan (80.Dk Asrın), Selim (80.Dk Moses)
Goller: 18. ve 65.Dk Weston, 24,61 ve 63.Dk Mehmet Altın, 90.Dk Burak (Y.Dumlupınar)-32.Dk Selim (Yenicami)
Süper Lig'in 15.haftasında Yonpaş Dumlupınar ile Yenicami karşı karşıya geldi. Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan 6-1'lik skorla Yonpaş Dumlupınar oldu.
Karşılaşmada sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Mehmet Altın (3) Weston (2) ve Burak Karabacak kaydederken, Yenicami'nin tek golü Selim Saygı'dan geldi.
18.Dk: Soldan gelişen Y.Dumlupınaratağında Weston ceza sahasına girer girmez vurdu ve topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 1-0 Yenicami
24.Dk: Y.Dumlupınar atağında Weston topu ceza sahasına gönderdi ve Mehmet Altın vuruşunda topu ağlara yolladı. Y.Dumlupınar 2-0 Yenicami
32.Dk: Yenicamiatağında Hascan’ın vuruşunda top kaleci Türkkan’dan geri geldi. Dönen topu iyi takip eden Selim tamamlayarak filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 2-1 Yenicami
61.Dk: Y.Dumlupınar atağında Eray sağdan topu ceza sahasına ortaladı ve Mehmet Altın vuruşunda topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 3-1 Yenicami
63.Dk: Y.Dumlupınar atağında Mehmet Altın kaleci Ercan ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 4-1 Yenicami
65.Dk: Y.Dumlupınar atağında Weston ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 5-1 Yenicami
90.Dk: Y.Dumlupınar atağında Burak sol çaprazdan şutunu attı ve topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 6-1 Yenicami
Bu sonuçla Yonpaş Dumlupınar puanını 21'e yükseltirken, Yenicami 18 puanda kaldı ve iki takım da ligin ilk devresini bu puanlarla tamamladı.
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