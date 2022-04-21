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Dumlupınar spor şenliği düzenliyor

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Dumlupınar spor şenliği düzenliyor
Yonpaş Dumlupınar altyapılar tarafından organize edilecek olan spor şenliği 24 Nisan Pazar günü yapılıyor. Dumlupınar Spor Kulübü tüm çocuklar birincidir sloganı ile gerçekleştireceği spor şenliği turnuvası Dumlupınar Arena çim sahasında saat 10:00 da başlayacak. 2011-2012 doğumlu sporcuların mücadele edeceği “tüm çocuklar birincidir spor şenliği” turnuvasına Yonpaş Dumlupınar, Cihangir, Gönyeli ve Sipahi takımları olmak üzere 4 takım katılıyor.  
Oyuncuların Gelişimine Destek Oluyoruz
Dumlupınar Spor Kulübü altyapılar koordinatörü Mehmet Göçer yatığı açıklamada, 24 Nisan Pazar sabah Dumlupınar Arenada gerçekleştirilecek olan “Dumlupınar Spor Kulübü tüm çocuklar birincidir spor şenliğin” çekilecek kura sonucunda eşleşmeler yapıldıktan sonra turnuvanın başlayacağını belirtti. Kulüp olarak yapmış oldukları çalışmalarla futbolcuların gelişimine katkı koymaya devam ettiklerini belirten Mehmet Göçer, böylesi turnuvalarla da oyuncular maç oynayarak maç sayılarını artırmaya özen gösterdiklerini söyledi. Yıldız futbolcuların hünerlerini ve yeteneklerini sergileyeceği “tüm çocuklar birincidir spor şenliğinde” ilk maçları kazanan takımlar final, kaybeden takımların üçüncülük mücadelesi vereceği turnuva sonunda düzenlenecek ödül töreninde tüm takımlara kupalar yetkililer tarafından verilecek.
 
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