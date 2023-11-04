Dumlupınar, şampiyonluk ateşini ‘YAK’tı

AKSA Süper Lig’de kayıpsız lider konumda bulunan Yonpaş Dumlupınar, Lefkoşa’da konuk olduğu Yenicami’yi 4-1 yenerek, 7’inci maçında 21’inci puanını elde etti

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Berk Bağrıkara, Engin Akkagün

Yenicami: İdris, Hasan Kanlı(88’Hüseyin)Hüseyin Paşa, Karan(77’Can)Koray, Emirhan, Yakup, Yıldıray, Doğukan(46’Barış)Uzochokwu(69’Cenker)Cristian

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, İsmail, Olcay, Kadir, Mehmet Erol, Berk(69’ Osman)Berke, Mert(89’Berk)Daniel(89’Mehmet)Cedric(89’Nazım)Mehmet Altın

Goller: 51’Cristian(YAK)10’(P)Mehmet Altın, 71’Mert, 81’Osman, 86’Mehmet Erol(Y.Dumlupınar)



Aksa Süper Ligin 7. Haftasında lider Yonpaş Dumlupınar, Lefkoşa’da konuk olduğu Yenicami karşısında son 20 dakikada bulduğu gollerle sahadan 4-1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

10' Koray'ın Cedric' e ceza alanında yaptığı müdahaleyi hakem penaltı olarak değerlendirdi. Vuruşu yapan Mehmet Altın takımını öne geçirdi.

Çok fazla pozisyon yaşanmayan ilk yarının son bölümlerinde Yakup'un yakın mesafeden kaçırdığı net gol fırsatı netice getirmedi ve devre 1-0 tamamlandı.

47'de Daniel sağ çaprazda müsait bir fırsat yakaladı, vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

52' savunma arkasına atılan uzun topla buluşan Cristian, kalecinin üzerinden aşırarak topu ağlara yolladı: 1-1

Golün ardından Daniel iki kez fırsat yakalasa da sonuç elde edemedi.

59’ yine Daniel ile yakalanan fırsatta oyuncunun kafa vuruşu üst direğe çarpıp dışarı gitti.

61’ M.Altın karşı karşıya kaldığı anda vurdu kaleci gole izin vermedi.

71' sağ çaprazda topla buluşan Mert'in sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

81' sağdan Daniel'in ortasında M.Altın topu Osman'a indirdi, oyuncunun sert vuruşu ağlara gitti: 3-1

86' M.Erol'un kullandığı serbest vuruşta direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 4-1

Karşılaşma Yonpaş Dumlupınar’ın 4-1 üstünlüğünde tamamlandı.

