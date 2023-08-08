Dumlupınar Girne’de kampta

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü yeni sezon hazırlıkları kapsamında pazartesi günü kamp çalışmalarına Bella View Otel'de başladı.

7- 10 Ağustos tarihleri arasında 4 gün sürecek kamp programı çerçevesinde çift idman yapacak takım 9 Ağustos'ta bir de hazırlık maçı oynayacak.

Askerlik görevini yerine getiren Burak dışında tam kadro kampa giren takımı, Yonpaş Dumlupınar yönetimi de yalnız bırakmadı.



