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Dumlupınar Girne’de kampta

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Dumlupınar Girne’de kampta
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Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü yeni sezon hazırlıkları kapsamında pazartesi günü kamp çalışmalarına Bella View Otel'de başladı.
7- 10 Ağustos tarihleri arasında 4 gün sürecek kamp programı çerçevesinde çift idman yapacak takım 9 Ağustos'ta bir de hazırlık maçı oynayacak. 
Askerlik görevini yerine getiren Burak dışında tam kadro kampa giren takımı, Yonpaş Dumlupınar yönetimi de yalnız bırakmadı.
 
 
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