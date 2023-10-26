Dumlupınar'da taraftar formaları satışa çıkacak

AKSA Süper Lig’de 5 maçta 5 galibiyet alarak lider durumda bulunan Yonpaş Dumlupınar, taraftar formalarını Pazar günü Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak Yeşilova maçında satışa çıkaracak.

Forma satış fiyatı 500 TL olarak belirlenirken, girişte forma alacak taraftarlar Yeşilova maçına giriş ücreti ödemeyecek.

Dumlupınar kulübü ayrıca forma satın alacak olan taraftarlarına %50 indirimle 250 TL’ye taraftar kartı da satın alma imkânı yaratacak. Böylece taraftarlar tüm sezon boyunca maçlara ücretsiz girebilecek.

